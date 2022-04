Célia GODICHAUD

Si je devais me présenter et énoncer mes traits de personnalité je dirais que je suis une personne curieuse qui aime la nouveauté et la créativité tout en sachant rester organisée et minutieuse dans mes différents travaux. J’aime être méthodique dans ma réflexion et ne pas perdre de temps tout en intégrant les suggestions proposées. J’apprécie aussi le contact avec les autres, cela permet d’échanger pour mieux se comprendre. J’ajouterais que mes valeurs morales, font de moi une personne responsable et réfléchie et je pense notamment à la protection de la nature, des hommes et des animaux.

Je suis actuellement en Licence 2 « information-communication » à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. J’ai choisi cette filière parce que je veux être chargée de communication. Ce qu’il me plaît dans ce métier, c'est sa diversité, car suivant les projets nous pouvons être amenés à rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux lieux et mettre en place différents dispositifs adaptés à la situation. Et ce métier de relations humaines est avant tout un travail de groupe omniprésent. Dans l'avenir, j'aspire à soutenir et à conseiller mes futurs employeurs dans l'organisation, la publication et la gestion d’événements festifs ou officiels, de réceptions, de conférences ou de planifications de séjours. J'ai toujours aimé organiser des événements, c'est pour cela qu’en tant que bénévole, j'ai participé à des comités d'organisation.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel