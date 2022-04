Célia GOMES

Je suis actuellement en contrat de professionnalisation au Crédit du Nord à Arras au sein de la Direction de la Logistique et de l'Organisation. J'occupe un poste d'Assistante Logistique, c'est-à-dire assistante de gestion.



Mes missions principales sont :

- Remboursement des frais

- Paiement des factures

- Attribution des lignes téléphoniques

- Gestion administrative (courrier, prise de RDV,...)

- Accueil téléphonique et physique des fournisseurs

- Numérisation des données



Je suis une personne :

- Motivée

- Méthodique

- Organisée

- Qui sait s'adapter aux situations

- Souriante

- Sérieuse et travailleuse

- Polyvalente

- Qui sait gérer les priorités et les imprévus