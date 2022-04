Célia GOMES

Atouts

• Rapidité d’adaptation

• Bonne organisation et gestion des priorités

• Sens du contact

• Ecoute et capacité de remise en cause

• Bonne gestion du stress



Langues

• Anglais : courant (2 ans d'expériences au Royaume-Uni)

• Espagnol : intermédiaire



Mes compétences :

Communication

E-Marketing

Marketing

Management

Commerce