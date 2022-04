Célia GRINCOURT

Chroniques radio : https://soundcloud.com/user-154619349

Démo comédienne : https://www.youtube.com/watch?v=GfdMu6jaYWQ

Clip de la chanson : "Ophélie plane" https://www.youtube.com/watch?v=g9HAXQKS52w

Chanson "Les Portes" : https://www.youtube.com/watch?v=pcz4azH8tMY



Par viadeo, je souhaite entrer en contact avec des professionnels de la radio, du spectacle et de la musique.



ACTUALITES



2018 : Animatrice pour la radio Cause Commune (93.1 en Ile de France), pour INA Radio et pour Radio France



2017 : chroniqueuse radio pour Radio Médecine Douce



2017 : tournage du clip "Ophélie plane", chanson du groupe -40° dont je suis l'auteure interprète

https://www.youtube.com/watch?v=g9HAXQKS52w



Mes compétences :

Danse

Chant

Cinéma

Théâtre

Animation radio