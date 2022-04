Célia GUEVARA

L’équipe Hugga est basée à Lyon et travaille essentiellement en Rhône-Alpes, nous accompagnons les TPE et PME locales sur le recrutement de profils informatique et informatique industrielle.

Plus qu'un simple cabinet de recrutement, Hugga est avant tout un état d'esprit. Mais, pourquoi Hugga ?



Inspiré du mot danois « Hygge » (prononcé « Houga »), il est un art de vivre se centrant sur la bienveillance, le bien-être et la douceur. Nous mettons cette vision au cœur de nos démarches de recrutement et d'accompagnement.



Dans notre métier, le tryptique Client/Candidat/Cabinet est primordial. Nous considérons chaque client ou chaque candidat comme des partenaires avec qui nous évoluons sur le long terme. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre recherche de collaborateurs ou de nouveaux postes mais vous avez également beaucoup à nous apprendre. C'est pourquoi nous apportons le plus grand soin à répondre à vos attentes.



Je serai ravie d’en discuter avec vous autour d’un café, vous pouvez me contacter sur : c.guevara@hugga.eu ou au 09 72 63 60 37



