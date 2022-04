Célia GUILLET

Suite à l'obtention d'un BTS Banque « Marché des particuliers » en juin 2012, j'ai intégré une licence Banque en alternance à la Caisse d'Epargne. A la suite de celle-ci, j'ai réalisé un contrat de professionnalisation, durant lequel j'ai eu pour mission la gestion et le développement d'un portefeuille de clients. Au cours de mes études ainsi que de mes expériences professionnelles, j'ai développé de nombreuses compétences telles que le sens de l'écoute et du conseil ainsi qu'une aptitude à la négociation client. Autonome, dynamique, sociable et extrêmement motivée, je m'investis dans toutes les tâches qui me sont confiées.