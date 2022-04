Célia JACOB

Mon double profil de designer en environnement urbain puis de paysagiste me permet d’avoir une vision globale des projets urbains, paysagers et de milieux naturels.

J’aborde les enjeux du paysage urbain selon les composantes : spatiales, programmatiques, écologiques et de gestions.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de paysagiste pour le pilotage de projets de conception et de gestion. Pour de plus amples précisions, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Environnement

Urbanisme

Paysagiste

Dessinateur projeteur

Graphiste