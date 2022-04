Deleris RAPHAËL

Après plus de 10 ans de collaboration au sein de l'entreprise Création Environnement Paysager, qui commercialisait des végétaux et des matériaux pour les espaces verts, en tant que responsable d'exploitation, je franchis le cap et monte mon propre négoce de végétaux et de matériaux pour les espaces extérieurs à partir du mois de Mars 2016. Je répond d'ore et déjà à toutes demandes de fournitures de végétaux et de matériaux pour vos espaces extérieurs: hortus.vegetaux@gmail.com, entreprise installée au abord immédiat de l'autoroute A49, qui relie Valence à Grenoble; sortie n°7 (juste avant le péage).























Mes compétences :

Responsable commercial

Responsable production

Responsable logistique

Communication

Professionnalisme

Sens commercial

polyvalence

dynamisme