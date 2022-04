Célia JOUVE

Dernièrement coordinatrice des dossiers commerciaux internationaux pour le service de la publicité internationale de JCDecaux Airport, je suis actuellement en recherche active d'un poste à responsabilité pour l'animation et le développement des ventes à l'export.



Dotée d'un Master II, Langues Etrangères Appliquées, spécialité commerce international, l’intérêt porté aux langues étrangères vivantes m’a toujours poussé à la découverte des cultures. Deux années passées à l’étranger m’ont permis de comprendre les styles de vie des populations outre-Atlantique et de m'y intégrer. Mes expériences à l'étranger attestent de mes capacités relationnelles en langues étrangères ainsi que mes capacités d'adaptation.



C’est forte de mes expériences professionnelles que je me présente comme une collaboratrice de qualité pour intégrer une société présente à l'international. Mes compétences, mon potentiel de jeune actif et mon dynamisme me permettront d’assumer les responsabilités nécessaires à l’animation des comptes distributeurs et à tout développement d'activités hors des frontières.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

dynamique

Export

Import

International

Langues