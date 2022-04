Cyril JOUVE

Ingénieur de formation, mon parcours professionnel de plus de dix ans est jalonné de défis commerciaux.

La gestion administrative et commerciale de société, le management d'équipe commercial et la négociation sont les principales compétences que j'ai développées dans des domaines aussi variés que la banque-assurance, les énergies renouvelables et le luxe.

Ecouter, motiver, conseiller, et convaincre me passionne ainsi, mon aisance relationnelle et mon goût pour l'entre aide m'ont naturellement amené à coacher.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Management commercial

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client