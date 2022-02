Benjamin REGNIER

Polyvalent et autodidacte, mon sens de l’observation et mon esprit de synthèse m’aident dans la prise de décision et le management de mon équipe dans le cadre de la conception, du développement et de la production de matériels de ventilation.



Mes compétences :

Catia V5 et Topsolid

Visual Basic 6

Thermique industrielle

Management d'équipe

Microsoft office

Tolerie process industrialisation

Access

Mécanique des fluides

CFD

TopSolid

Infographie

Amélioration continue

Analyse de la valeur

AMDEC / FMEA

VSM

KPI

5S

Lean

Kaizen