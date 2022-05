Paul GUILLEMIN

L’idée fondatrice de la création de ITIS Commerce est d’apporter aux entrepreneurs individuels, aux commerçants, aux distributeurs et aux petites et moyennes entreprises une solution globale de commerce électronique.



Créé en Janvier 2006, ITIS Commerce compte aujourd'hui plus de 470 clients.



ITIS Commerce développe son activité sur le marché du commerce sur internet avec :



- l'offre ITIS Commerce : Création, personnalisation, formation à l'utilisation et de la mise en ligne de votre boutique internet.



- L'offre ITIS Panier : Un panier (gestion articles, des expéditions, des paiements, de la relation client, ...) pour transformer votre site en un site de commerce sur internet.



Depuis Janvier 2012, ITIS Commerce est partenaire PrestaShop. http://www.prestashop.com/fr/agences-web-partenaires/bronze/itis-commerce



Fidèle à sa stratégie, l'offre ITIS Commerce - PrestaShop consiste à accompagner nos clients vers l'autonomie de prise en main de leur site PrestaShop afin de baisser les coûts de mise en œuvre et d’exploitation de leur boutique en ligne.



ITIS Commerce guide les clients pour rester dans le « prêt à l'emploi » du logiciel PrestaShop, pour éviter les coûts importants liés aux développements sur mesure et à leurs maintenances.



-- Accord CRÉDIT AGRICOLE --



Début Juin 2009, le CRÉDIT AGRICOLE Centre-Est, via sa filiale d'investissement CA Création, est entré dans le capital de ITIS Commerce.



Après 2 ans de partenariat et de réussite, le Crédit agricole et ITIS Commerce ont décidé d’unir leurs forces pour proposer la meilleure offre aux clients du Crédit agricole.



L'accord à pour objectifs de donner à ITIS Commerce les moyens de poursuivre son développement et assurer la solidité de l'entreprise pour sécuriser les clients du Crédit agricole dans le cadre d'une relation durable.



ITIS Commerce devient la solution "boutique internet" du Crédit agricole Centre-est.



Le choix de ITIS Commerce comme la solution de "boutique Internet" proposée par le Crédit agricole Centre-est valide notre stratégie technologique et commerciale.



Cet accord concrétise notre engagement à fournir à nos clients une solution simple, opérationnelle et pérenne.



Lire plus d'informations : Accord Crédit agricole Centre-est - ITIS Commerce surArray



