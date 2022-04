Célia L'ANTHOËN

Bonjour !



Je suis graphiste spécialisée dans le web, basée à Paris. Mon expérience m'a permis d'acquérir des compétences sur la conception et la réalisation de dispositifs numériques (campagne facebook, site responsive, projets 360°) et en print (branding, flyer, brochures, affiches, événementiel). Je suis dynamique, volontaire et passionnée par le digitale, l'art et la typographie, je vous aiderai à trouver les solutions sur-mesure pour vos projets avec créativité et professionnalisme. J'adore particulièrement les belles expériences utilisateurs, le design mobile et construire de grandes idées en équipe.



CV et Book :

Contact : celialanthoen@gmail.com



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Flash CS5

Adobe After Effects

Mise en page

Photoshop / Illusrator / Indesign

HTML 5 CSS 3

Ergonomie

User interface design