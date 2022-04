Celia LATIRI

Je suis étudiante en première année de Génie Mécanique et Productique, orientation aéronautique à Toulouse à l'université Paul Sabatier.

J'ai 18ans et suis titulaire d'un baccalauréat STI2D option itec avec mention très bien.

Mon objectif serai de faire des études d'ingénierie dans ce domaine.

J'ai déjà travailler en temps que vendeuse en boulangerie, en prêt à porté, ainsi qu'en temps que baby sitter.

J'ai également réalisé un stage dans un garage automobile lors de ma dernière année de collège.

Je parle plutôt bien l'anglais et maîtrise le français.

Je suis une personne motivée, concernée et efficace dans le travail.

Mes centres d'intérêts et ce que j'aime : la cuisine, la mécanique, la musique, la science, les enfants, les animaux ...