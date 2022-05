Teddy HERVÉ

Assistant Qualité Produit sur le programme A350 depuis plus de deux ans, mon rôle consiste à m'assurer du respect du Système du Management de la Qualité.

Suivi et analyse des non-conformités, mise en place d'actions curatives et correctives ainsi que gestion des compétences sont des missions auxquelles je m'attaque quotidiennement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

CATIA

Qualité produit

Matériaux composites

8D

Lean

Management de la qualité

Assurance qualité

ACPNG

SAP