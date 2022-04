Célia MALLICK

Sérieuse, persévérante et engagée dans chaque projet auquel je prends part, je souhaite m'orienter vers une carrière en management commercial et marketing.



Diplômée Neoma Business School d'un Bachelor en Gestion et Techniques de vente, et actuellement étudiante en M1 Vente et Marketing à l'Ecole de Management de Strasbourg, j'ai participé cette année à la 17ème édition du 4L Trophy (classement obtenu : 247e / 1323)







Mes compétences :

Informatique

Marketing

Négociation

Vente

Cinéma