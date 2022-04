Célia MARTINS

Traductrice indépendante de langue maternelle portugaise, je traduis du français et de l’anglais vers le portugais.



Avec plus de 10 ans d’expérience, je traduis dans les secteurs de l’Informatique, Internet, Marketing, Photographie, Tourisme et Éducation (brochures, communiqués de presse, contenus de sites Internet, études, fiches techniques de produits, campagnes emailing, guides d’utilisateur).



Je suis également bénévole en traduction pour UN Volunteers, Permondo et ATD Quart Monde.



Mes compétences :

Traduction

Révision

Gestion de projet

Trados