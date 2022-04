Célia MAUDET

Après avoir exploré quelques laboratoires de biologie moléculaire durant plusieurs années en temps d'ingénieur de recherche et postdoctorante, j'ai été attirée par l'animation et l'enseignement des sciences. A ce jour, riche de 11 ans d'expérience en animation scientifique auprès du grand public et des scolaires et de 2 ans d'expérience d’enseignement auprès d'élèves en apprentissage, j'ai validé mon diplôme du CAPES et je suis à enseignante de SVT et sciences en collège à la Tour du Pin (Isère).



Mes compétences :

Animatrice scientifique

Gestion de projet

Enseignante formatrice

Biologie moléculaire