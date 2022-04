Célia MERCIER

Ayant suivi une formation d’ingénieur en informatique ainsi qu’une spécialisation en fin de parcours dans le domaine intelligence artificielle, je souhaiterais pouvoir démarrer ma vie professionnelle dans cette voie en plein essor qui me passionne.

Une première expérience au sein de la Startup UponAMap m’aura permis de confirmer cet attrait pour la recherche de solutions appliquées à des problématiques concrètes, et dans laquelle il était question de réfléchir à des problèmes d’optimisation difficiles associés à des contraintes de calcul en temps réel.

Ayant reçu une formation consistant à balayer les différents domaines de l’intelligence artificielle, nombreux sont ceux qui m’intéressent : apprentissage, imagerie médicale, reconnaissance, systèmes biométriques ou encore la vision par ordinateur. Toutefois je crois que le domaine qui m’attire le plus aujourd’hui, et pour lequel j’estime qu’il y a le plus d’opportunités, c’est celui du BigData, ou comment tirer profit des quantités astronomiques de données diverses et variées à disposition des entreprises.



Mes compétences :

Java

C / C++

SQL

Objective C, iOS

Python

C#

Matlab

Eclipse, XCode, Visual Studio

Linux, Mac, Windows