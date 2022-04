Célia MERCIER

Actuellement en possession d’un Master Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), mention RAPA (Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées), j’entreprends une recherche d’emploi dans mon domaine.



Portant un grand intérêt aux personnes handicapées, j’ai pu me spécialiser à travers mes études, mes stages et mes formations PEM-ES (Posture-Equilibre-Motricité et Education pour la Santé) et ETP (Éducation Thérapeutique du Patient) auprès de ce public.



Lors de mes fonctions d’enseignante en Activités Physiques Adaptées, j’ai pu développer des compétences relationnelles, pédagogiques et d’adaptation à l’hôpital local d’Uzès. Parallèlement coordinatrice d’un groupement d’EHPAD, j’ai acquis des méthodes de travail complètes me permettant d’approfondir le bénéfice de l’activité physique adaptée sur le maintien de la masse musculaire et de l’autonomie des personnes âgées en prenant en compte les critères sanitaires, sociaux et économiques.



Tout au long de mon stage de dernière année en tant que cadre en Activité Physique Adaptée, j’ai pu constater que cette activité demande, outre des qualités de travail en équipe et de management, des connaissances pointues dans le domaine de la réhabilitation fonctionnelle et de l’Education pour la Santé. Afin de développer d’avantage mes compétences dans ces domaines, j’ai entrepris une formation en Education Thérapeutique dispensée par le Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES) afin de consolider mes acquis et développer de nouvelles compétences. La partie technique de ma formation initiale a été renforcée durant mes stages de cadre en APA où j’ai acquis des méthodes de travail structurés et rigoureuses me permettant d’éventuelles adaptations à tout types de structures et de publics handicapés.



De nature dynamique et volontaire, je souhaiterais entrer en activité rapidement que ce soit de manière ponctuelle dans vos différents services ou de manière plus suivie si cette discipline pouvait entrer dans un projet d’établissement. J’aspire vraiment à promouvoir et intégrer l’A.P.A grâce à la mise en place d’une programmation adaptée dans une structure ayant un réel potentiel.



Mes compétences :

capacité d'analyse

Intégration