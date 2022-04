Celia MESSAOUDI

Spécialement attaché à la relation clientèle, mon sens du relationnel et de la négociation est excellent. Cherchant à ce jour à relever de nouveaux défis et à exercer dans une structure qui répond en tout point à mes attentes professionnelles, je suis convaincu d'être la candidate pour vous donner satisfaction au travers des missions que vous seriez amenées à me confier.

De plus dynamique et persévérante, je sais me montrer force de proposition et argumenter mes idées .





Sens du service , Bonne élocution , Souriante & dynamique.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Accueillir , renseigner un client

Téléprospection

Animer de maniere commercial

Maitrise des techniques de vente

Tenir un stand

gerer un point de vente et l'encaissement

Microsoft Office