Célia MILIN

Forte de cinq années d'expérience dans le développement de produit prêt-à-porter femme, homme et enfant, je complète aujourd'hui mes compétences en logistique grâce à une formation en un an.



Je suis mobile sur toute la France, prête à déménager pour un métier que j'aime.

J'accepte aussi les déplacements ponctuels en France et à l'étranger.



Je suis travailleuse, pointilleuse et pédagogue, je m’investis à 100% dans mes missions.



Mes compétences :

Technico commercial

Textile Habillement

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Logistique

Management

Mod�lisme