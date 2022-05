Teixeira EUGENIA

Passionnée par la création et par la recherche de tendances, je porte un intérêt particulier à transversalité dans la création et fabrication de vêtements respectueuses qui répondent aux besoins d’un quotidien, tout en regardant l’avenir. Une ligne personnelle soucieuse de la promotion de valeurs éthiques et écologiques à travers de vêtements, développée en divers styles envisageant toujours l’importance du respect, du confort, de la qualité et de la fonctionnalité de ces vêtements, face à l’esthétique pour une mode de demain.



Artisan de la couture: confection sur mesure, sur modele, sur patron, prototypes, travaille à façon de petites séries. Pas de minimum de qté · Qualité garantie · Délais fiables · Devis Gratuit



Mes compétences :

ECommerce

Mode

Dessin technique

Design graphique

Développement durable

 Excellent relationnel, travail en équipe, capaci

 Créative, intuitive aux tendances de Mode et sen