Célia MISTRE

Si mon parcours a débuté comme beaucoup par une formation en Droit puis en Sciences Politiques, j'ai ensuite eu des expériences dans des domaines variés, parfois guidés par les difficultés de trouver un emploi, mais toujours mues par un solide sens du service. J'ai ainsi acquis une polyvalence et des compétences en gestion administrative, financière et managériale qui sont transposables dans le secteur médicosocial, secteur dans lequel j'ai décidé de me reconvertir afin de me mettre au service de l'humain.



Pour compléter mes acquis et avoir ainsi les connaissances et compétences suffisantes pour pouvoir occuper des postes à responsabilités, j'ai suivi tout d'abord une formation auprès de l'Association des Directeurs d'Hôpitaux puis un Master de "Gestion des établissements sanitaires et sociaux" auprès de l'IMPGT (Université Aix-Marseille).



Ayant su démontrer mon engagement et mes qualités de travail, j'ai évolué au sein de l'association ARAIMC aux postes d'Adjoint de Direction dans un FAM, puis d'Adjointe du Directeur Général au Siège de l'association.



Le secteur du handicap est dynamique et très prenant, mais intéressée par le secteur social j'ai pris la direction de l'Amicale du Nid 13 depuis novembre 2018.



Mes compétences :

Bonne coordination des actions et des personnes

Très oganisée et autonome

Dynamique et persévérante

Qualité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse

Connaissances en Droit Public et Droit de la Santé