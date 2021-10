Patrice BROUDARD

La complémentarité des formations successivement suivies et de mon expérience professionnelle me permet de mener à bien le pilotage et l’évaluation d’un projet d’établissement, en cohérence avec les orientations définies par la personne morale gestionnaire ; dans ce cadre, je m’attache à développer la qualité des prestations proposées, en associant étroitement mes collaborateurs à cette dynamique d’amélioration continue.



J’ai pu concrètement développer une aptitude à apprécier les enjeux d’un projet en termes de prise de risque et de responsabilité ; à m’entourer des avis pertinents nécessaires à la prise de décision ; à organiser la stratégie de communication externe, en initiant et pérennisant des partenariats.



J’accorde une réelle importance au développement des richesses (plus que des ressources) humaines, dans le cadre du déploiement d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ambitieuse.



Je suis en capacité d’assurer, dans cette responsabilité propre à une fonction de Direction/de Direction Adjointe, le management des équipes pluri-professionnelles, m’appuyant sur une politique de communication interne efficace, tout en garantissant de manière inconditionnelle le respect des droits et des libertés des usagers.



Le retour d’expérience permanent que je m’astreins à faire vivre, au fil des fonctions occupées, a contribué à développer ma capacité d’analyse des enjeux, des ressources, des réseaux d’acteurs de l’environnement et de leurs stratégies ; cela me permet d’adopter une posture d’expertise technique de problématiques sanitaires ou sociales, locales ou spécifiques, appliquées à un public, sur un territoire, dans un contexte plus large.



Je suis par ailleurs très soucieux de la dimension de la veille institutionnelle et sociale, et j’assume très volontiers un rôle de traducteur et de catalyseur favorisant le lien entre les acteurs de terrain et le politique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel