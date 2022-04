Célia MOLINES

Actuellement à la recherche d'un emploi, je suis titulaire d'un BAC+5 Juriste d'Entreprise, obtenu avec mention.Formée par la suite à la profession de Juriste contentieux, j'aspire à atteindre un poste qui me permettra d'évoluer professionellement avec plus de responsabilités.

Je suis très dynamique , sérieuse, volontaire et organisée.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit des contrats

Voies d'exécution …

Droit des sociétés

Procédures Collectives et Judiciaires

Doit fiscal

Droit du travail