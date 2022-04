Célia MONTALBANO

Ingénieur d’affaires chez Synchrone, j’accompagne mes clients grands comptes dans l’ensemble de leurs projets IT, avec une équipe de consultants dynamiques et experts dans les domaines de l'infrastructure , de la production, de l'applicative, de la MOA/MOE et du digital.



Ensemble nous mettons tout en œuvre pour apporter des propositions stratégiques, technologiques et organisationnelles pertinentes en réponses aux besoins exprimés. Au plus près de mes clients, mon objectif est de proposer les meilleures solutions tout en les accompagnant au quotidien dans l’évolution de leurs besoins.



Vous souhaitez échanger sur vos projets IT ? Rencontrons-nous !



A très bientôt,



Montalbano Célia



Mes compétences :

Communication

Esprit d'équipe

Negociation client

Nouvelles technologies

Développement commercial

Vente B2B

Business development

Prospection