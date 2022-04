Celia MONTEIRO

Je suis une jeune étudiante en école de communication passionné d’arts et de mode et suis à la recherche d'une opportunité d’explorer ma créativité dans une entreprise. Influencée par la pop culture et le vintage. La photographie, la musique et la rue rythment ma vie. Ouverte à l'inconnu je suis à la recherche d'une expérience riche et me sens prête à partager mon état d'esprit.



Aillant un stage de 3 mois à effectuer dans le cadre de mon année scolaire dans le domaine de la communication, d'avril à juin 2017, si mon profil a retenu votre attention contactez moi pour plus d'informations.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Pack Office