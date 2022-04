Celia OLIVIER DE SARDAN

Mes compétences administratives et organisationnelles alliées à mon dynamisme et ma polyvalence me permettent aujourd'hui de mener au mieux les missions qui me sont confiées. Agréable visite sur mon profil.



Mes compétences :

Relationnel

Dynamisme

Prise de parole

Communication

Ressources humaines

Détermination

Gestion administrative

Gestion du stress

Organisation

Assistanat de direction

Microsoft Word

Assistance administrative

Rigueur

Recrutement

Microsoft Excel

Rédaction

Assiduité

Gestion de temps

Autonomie

Classement

Gestion des ressources humaines

Contrat de travail

Archivage

Travail en équipe

Microsoft PowerPoint

Diary Management

LinkedIn

ARES

Lotus Notes/Domino

Microsoft Outlook