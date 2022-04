Célia OUAZZOU

Célia, âgée de 20ans. Je suis titulaire d'un BAC littéraire ainsi que d'une année en Langues Etrangères Appliquées Anglais Espagnol. J'ai un très bon niveau dans ces deux langues et je peux être un réel atout dans la rédaction de courriers officiels ou autres. Je dispose d'un vrai sens de la parole et de l’écriture.

Ma motivation me permet d'aller toujours plus loin dans mes projets. J'apprends très vite et m'adapte rapidement. De plus, par mon expérience de 6 mois, en tant que secrétaire et vendeuse chez Optic 2000, j'ai acquis une certaine rigueur et qualité de travail. Puis mon expérience en tant que vendeuse dans le prêt à porter masculin me donne les clefs pour travailler dans toutes boutiques car le commerce a toujours la même base.

Pour conclure, je suis une jeune fille qui a soif d'apprendre, j'ai la motivation requise.

Je n'ai aucunes contraintes, je me plie à toutes conditions. Possédant le permis B et mon propre véhicule, je suis mobile géographiquement et disponible.



Mes compétences :

Autonome

Motivée

Dynamique

Polyvalente

Sérieuse

Rigoureuse