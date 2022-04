Célia OUTIN

Pharmacien responsable BPDO, Référent Qualité, Chargé de Pharmacovigilance et Matériovigilance.



Formations:

- Docteur en Pharmacie

- Formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap

- Certificat de Chargé de Pharmacovigilance

- Certificat dAttaché de Recherche clinique

- Perfectionnement en informatique (Pack Office) et en anglais



Mon dynamisme, ma forte volonté dapprendre et mon adaptabilité mont permis de mener à bien ma reconversion.

Je suis organisée, rigoureuse et jai une bonne capacité découte et de décision.

De nature joviale, je mintègre facilement dans les équipes et je sais faire preuve de diplomatie.



Mes compétences :

Informatique

Pharmacien

Oxygénothérapie

Anglais

ARC

Pharmacovigilance

Officine

Assurance qualité

Dispositifs médicaux

Matériovigilance

Management