Jean Pierre VAREILLES

Pendant plus de 20 ans, j'ai évolué dans la vente de matériels et services en milieu industriel. Après avoir animé une équipe de ventes et géré les grands comptes nationaux, mon parcours s'est enrichi en développant mon expertise dans le marketing, la communication et la relation clients.

Je viens de rejoindre l'équipe CRYOPAL pour vendre sur toute la France des récipients cryogéniques pour la cryobiologie et l'oxygénothérapie.



Mes compétences :

Stratégie marketing

Cryobiologie

Oxygene liquide

Dispositifs medicaux

Oxygénothérapie

Management commercial

Cryogénie

Assistance respiratoire

cryoconservation

Compresseur d'air

Air comprimé