Vallée FRANÇOIS

13 années en Retail au sein de PME, Grands Groupes et Coopératives agroalimentaires (Lactalis, Bongrain, Cecab, Findus, Labeyrie) m'ont permis de développer 6 grands domaines de compétences :

• Marketing stratégique et opérationnel de Marques, avec une spécialisation et affinité particulière en Management de l'Innovation, connaissance du consommateur et "expérience clients"

• Communication (plan 360°, RP, digital & réseaux sociaux ...)

• Business Development (développement de marchés, clients, partenaires, portefeuilles et mixs produits ainsi que négociation clients)

• Gestion de Projets (montage de projets transversaux multi-disciplinaires, animation de groupes, montage de KPI's, plannings ...)

• Management d'équipe et formateur (recrutement, management et formation de Chefs de Produits et Chefs de Projets)

• Pilotage budgétaire, P&L's et analyse de la valeur.



Je parle couramment anglais (langue de travail pendant 2 ans) et espagnol.







•Brand Marketing Manager

•Business Developer

•Management d'Innovation

•Management d'équipe

•Gestion de Projets

•Commerce et négociation clients

•PGC Agroalimentaire Food

•Gestion Budgétaire

•GMS, FoodService, France & International

•Surgelé, ambiant, appertisé, frais

•Produits de la mer, légumes, charcuterie, salaison

•Anglais, Espagnol



