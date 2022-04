Célia PALE

Fondatrice de la marque Tombasana

Tombasana est une marque française d’objets et accessoires textiles pour Femmes et enfants

La marque naît en 2006 et les produits sont distribués dés 2011 dans les boutiques partenaires et dans notre boutique-atelier et site en ligne

www.tombasana.com



Je mets également ma créativité au service d'autres enseignes ou fabricants sous forme de prestations en concevant des collections de vêtements objets deco, kits ou collections textiles.

N'hésitez pas à me contacter pour un conseil ou devis rapide et sans engagement.



Mes compétences :

Graphisme

Commerce équitable

Design

Conseil

Luxe

Adobe

Ameublement

Décoration

Textile

Mode