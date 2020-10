Sylvain BOUYER

Fruit des processus de création, de production, de validation et de valorisation, le projet design est un ensemble dynamique à cultiver dans sa globalité, des premiers traits de l’esquisse, jusqu’au modelage de la forme et son évolution. http://dizayner.fr



De l’environnement à l’objet et de l’objet à l’environnement, mon approche du design est une approche atypique et dynamique pour penser et développer des créations originales, toujours en lien avec leur utilisation et les contraintes de leur réalisation. Ceci afin de valoriser une création permanente et durable à toutes les étapes du projet.



Explorer les gestes et les mouvements du quotidien, modeler la matière, afin d’informer la surface des choses, d’initier des formes, des tensions, de façonner des territoires de vie, des lieux d’existence, pour que de chaque objet, de chaque corps, émergent autant de créations singulières et en devenir. Les objets que nous créons sont en vie. Des réactions qu’ils provoquent, aux comportements qu’ils façonnent, ils modèlent tels des corps vivant, nos expériences d’être au monde. Ils sont matières d’être. Des processus qui expérimentent et agissent.



De formation artistique appliquée aux techniques, matières et matériaux des processus de production, je puise dans la créativité et l’inventivité l’essence de concepts innovants. Très tôt fasciné par les matériaux tels que le bois, les combinaisons intuitives du bricolage, modeler pour exister s’est affirmé au fil de mon parcours comme une évidence.



2010 a vu éclore ma première entité créative. « dizaÿÑ » est la répercussion technique et plastique de mes expériences pratiques, accomplies depuis mes prémices d’apprenti designer. Un désir d’enrichir, d’évaluer ma production et de partager des expériences créatives et productives en lien direct avec mon projet personnel.

Mes compétences :

Rhino3d

Design d'espace

Design produit

Design graphique

V-ray

Adobe CS Master

Recherche

Bois