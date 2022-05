Philippe GAUTRON

Actuellement Architecte d'intérieur - Fondateur et associé au sein de l'agence d'architecture intérieure PULP >>Array



Nous accompagnons les maîtres d'ouvrage dans l'étude et la conception de leurs projets en neuf et rénovation, sur bâtiments privés et publics ; la mise en conformité ; le diagnostique et le traitement des pathologies ; les relevés 3D ; l'organisation et suivi de chantiers.

Nous collaborons par ailleurs régulièrement avec les agences d'architecture locales pour la conception des espaces intérieurs, la décoration et l'éclairage ; nous apportons enfin notre expertise pour l'élaboration de maquettes numériques sur les projets BIM.



Mes compétences :

AutoCAD

Compositing

Décoration

Architecture / Architecture intérieure

Revit architecture

Design d'objets et mobilier

Illustrator

Sketchup