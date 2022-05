Teknipro DAVID MARTINS

Teknipro est une entreprise qualifiée de bâtiment de second œuvre tout corps d’état implantée en région parisienne avec de l'expérience et spécialisée dans la rénovation intégrale.

Teknipro est habilité pour la réfection complète de votre bien en respect des normes en vigueur.



Nous mettons à votre disposition une équipe de professionnels pour atteindre les objectifs suivants :

•Fournir un travail soigné, réalisé dans les règles de l’art

•Respecter le temps imparti (sur lequel nous nous sommes engagés)

•Apporter un service organisé et efficace

•Assurer une réactivité

•Conseiller tant sur l’aspect technique qu’esthétique.



Nous vous apportons une solution avantageuse :

•Vous avez un interlocuteur unique qui gère le planning des différents intervenants.

•Nous vous garantissons avoir une assurance multirisque professionnelle et décennale.

•Vous gagnez du temps sur la durée totale de votre chantier.

•Nous assurons la coordination de l’ensemble des corps de métiers de vos travaux de rénovation.



Ainsi, vous n’avez pas à trancher les conflits qui pourraient survenir entre différents artisans travaillant sur votre chantier.



Vous avez un projet de rénovation ?

N’hésitez pas, contactez-nous au 06.19.73.15.44 pour un devis gratuit personnalisé.



Consultez notre site internet : http://www.teknipro.fr (en construction)



Nous recherchons des auto-entrepreneurs dans le domaine commercial.

E-mail : recrutement@teknipro.fr



Mes compétences :

Nettoyage industriel

Rénovation immobilière

Marketing stratégique

Stratégie d'entreprise

Direction générale

Stratégie de communication

Développement commercial