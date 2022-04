Yann BACQUET

Optimiste des changements de notre époque et passionné par la transformation numérique, j’accompagne les Startups et décideurs locaux dans une vision positive de l’avenir et l’intégration des nouvelles technologies.



Convaincu que l'évolution technologique passe par la connaissance et la formation, je conçois et j’anime des conférences, des formations sur mesure et/ou des voyages d'études en Asie.



Architecte DPLG expert dans la faisabilité, la conception de projet et la synthèse architecturale ainsi que Fondateur de deux ONG humanitaire associatif en Asie, mon champ d’investigation va de l’urbain à l’humain, de la France au Vietnam.

J’accompagne les porteurs de projets ainsi que les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre des villes intelligentes, "Smart Cities", et des nouvelles pratiques urbaines.



#villes intelligentes #Smart Cities #Tiers-lieux #Coworking #Startups #Transversalité #Altruisme #Holacratie



Mes compétences :

_Synthèse architecturale

_Architecture

_Architecture d'intérieur

Dessin et croquis (Formateur)

Photoshop (Formateur)

Autocad 2012 (Formateur)