Célia PÉRALÈS

Pendant 4 ans, j'ai travaillé dans un laboratoire d'analyses agroalimentaires destinées à vérifier la conformité d'une grande diversité de produits. J'organisais les analyses de contrôle qualité et mettais au point de nouvelles procédures analytiques.



Après avoir suivi mon conjoint sur Angoulême, j'ai entrepris une reconversion professionnelle afin de me réinsérer plus facilement dans le monde du travail. En contrat de professionnalisation entre le CESI d’Angoulême et l’entreprise FAURECIA pendant un an, j'ai suivi une formation en management de la qualité, sécurité et environnement. Au sein de cette entreprise, leader mondial de l’équipement automobile, j'ai travaillé en collaboration avec le Responsable Qualité du site. Au quotidien, j'avais la responsabilité de la gestion de la création et de l'évolution documentaire du site, notamment les instructions de travail et les gammes de contrôle. En parallèle, mon responsable m'a confié la préparation de l'audit qualité du groupe dont le référentiel est plus exigent que la norme ISO 9001 et du renouvellement de l'accréditation ISO/TS. De cette expérience professionnelle, j’ai acquis de nouvelles compétences en terme de contrôle de la conformité de la fabrication de produit, de suivi de l’application des procédures et consignes qualité et de prises de mesures préventives et correctives lors de l’identification de non-conformités.



Aujourd’hui, je recherche l’entreprise dans laquelle je pourrais m’épanouir professionnellement. Disponible de suite, jesuis prête à apporter l’énergie et la performance nécessaire aux missions que l’on me proposera et à m'investir pleinement dans une nouvelle collaboration.





Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche et Développement

Rédaction et maintien des procédures

Management et Formation des nouveaux arrivants

Contrôle qualité

Maintenance sur équipements Dionex et Agilent

Maîtrise des logiciels Chromeléon et Star

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

ISO/TS16949

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard