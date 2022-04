Celia PERET

Tombée par un heureux hasard dans l'univers des Agences, mes 9 ans d'expérience m'ont permis d'acquérir une vision à 360 ° du marketing : du stratégique à l'opérationnel en passant par le Data Marketing.



J'aime manager des projets d'envergure et mon enthousiasme à toute épreuve me rend contagieuse lorsqu'il s'agit de fédérer mes équipes!



Passionnée par ce métier qui fait appel à des compétences aussi variées que : la créativité, l'innovation, le relationnel, l'analyse..., j'ai eu la chance de gérer des projets pour des clients issus de secteurs très variés (Industrie Automobile, Informatique, Luxe, Ingénierie, équipementier sportif, ...).



Mon crédo : la satisfaction client au coeur de mes préocupations.



Réf clients : Nissan West Europe, Citroën, Renault, Ford, Sephora, Mizuno, Les Echos Conférences, Adobe,...



=> Conseil en stratégies Marketing et Communication (BtoB et BtoC)



=> Réalisation de campagnes de Marketing relationnel/opérationnel (fidélisation et acquisition)



=> Gestion de projets Back Office et Data Marketing (gestion/exploitation de bases de données clients)



=> Management d'équipes : 5 personnes en gestion de projets et 10 personnes sur les projets Back Office





Spécialités



Conseil en stratégie, management d'équipes, pilotage de projets, gestion de budgets, gestion bases de données.



Mes compétences :

Bases de données

budgets

Conseil

Conseil en Stratégie

gestion bases de donnees

Gestion de budgets

Management

Management d'équipes

Marketing

Pilotage

Pilotage de projets

Stratégie

Stratégie marketing