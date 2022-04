Célia PERETTI

Je suis née à Nice, j'y ai fait mes études, et c'est là que j'ai commencé ma jeune carrière professionnelle.



Après un bac littéraire option Histoire des Arts, je me suis orientée vers les classes préparatoires de Lettres Supérieures CLassiques, communément appelées Hypokhâgne et Khâgne, au cours desquelles j ai préparé une licence de Langue, Littérature et Civilisation d'ITALIEN. Après avoir préparé les concours de l'enseignement, je me suis réorientée vers un domaine où mes connaissances et ma maîtrise des langues étrangères pouvaient se parfaire. C est là que je me suis inscrite en Licence professionnelle en Ingénierie de Valorisation Touristique des Territoires ( IVATT ) à l’Université de Nice Sophia-Antipolis.



Ce cursus m'a permis d'effectuer en 2009 un stage de deux mois au sein du Conseil Général des Alpes-Maritimes, au service Action Touristique. J ai pu acquérir une meilleure connaissance du milieu institutionnel et de rencontrer divers professionnels du secteur touristique tout en apprenant à travailler au sein d’une équipe.



Mes démarches de recherche d'emploi m'ont amenée à postuler auprès de l'Office du Tourisme et des Congrès de Nice, où j'ai travaillé deux années . Depuis juin 2012, j'occupe un poste d'Assistante administrative, au sein du département Sécurité Sûreté de l'Aeroport de Nice Côte d'Azur, où je suis en charge de l instruction et du suivi des dossiers de demandes de titres d accès en zones réservées.



Je possède une aisance linguistique que j’ai pu mettre à profit dans le cadre de relations avec des clients étrangers grâce à mon expérience professionnelle à l’Office et à l Aeroport.



Je souhaite pouvoir exploiter mes connaissances générales et ma faculté d’adaptation rapide au sein de services d’aménagement des territoires et tourisme. En outre, j'ai un désir très

profond de réussir mon insertion dans le monde du travail, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel que professionnel.



Mes compétences :

Pack office

Dreamweaver

Internet

Langues vivantes

Rédaction

Autonome et responsable

Tourisme

Microsoft Access

Accueil téléphonique et physique

Contact avec des clients /fournisseurs

Gestion du stress

Saisie de données

Langues

Sens des responsabilités

Contenus rédactionnels

Organisation

Langues étrangères

Aménagement du territoire

Autonomie

Administration

Informatique