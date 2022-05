Secteur : Communication et Médias - Salons - Congrès - Manifestations Agence en Conseil,



- Conseil, Organisation et Logistique Evénementielle.

- Tousirme d'affaires. Congrès, Séminaire, Incentive, Team-Building, soirée et Diner de Gala,

- Site web événementiel, lancement de produits, Road-Show.

- Sessions de coaching/Event (Individuel, groupe, manager et dirigeant).



Organisation de réunions et déplacements d'Affaire,

Réceptif et Out-going,

Incentive & Team-Building,

Organisation de Rallye Automobiles en France et en Europe.



VDO Event & Travel vous propose des solutions innovantes en matière de coaching et d'Incentive (Coach-Event).



VDO Event & Travel est une agence qui se développe suivant une démarche Ethique, qui respecte l'ensemble des parties prenantes et qui est très fiable.



VDO Event & Travel dispose de la garantie financière de l'APST, son Immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours (Atout France) ainsi qu'une solide RC Professionnelle.



Au plaisir de collaborer ensemble.



Vincent Disdet



Spécialisations : Marketing,Ventes, Communication, Evénementiel, Relations Publiques, Relations Presse, Prospection Commerciale.



Mes compétences :

Chef de projets

Relation Publiques

Relation client

Budgétaire/

Négociation

Marketing

Communication

Relation clients