Gil SANDRON

Tourné depuis plusieurs années vers le secteur de la commercialisation et marketing en hôtellerie, je recherche une opportunité d'emploi qui me permette de continuer d'évoluer dans cette optique et de relever de nouveaux challenges en apportant une contribution significative à cette nouvelle entreprise. Tenace, Curieux, travailleur et toujours motivé, je sais me donner les moyens pour réussir et atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Tourisme

yield management

budgets

Vente

Développement commercial

Marketing

Management

Communication