Célia PONTET

Statistique :

- Planification expérimentale

- Analyse des données : Analyses factorielles, classification, analyse textuelle

- Modélisation : modèle linéaire, anova, modèle logistique, modèle non linéaire, non paramétrique, analyse discriminante

- Analyse de données de type Xomique et intégration d'informations biologiques

- Sensométrie : QDA, méthodes holistiques, test triangulaire…



Informatique : pack office, logiciels de statistique : R, SAS, SPAD et SIMCA. Langages de programmation VBA et RExcel, Python, Matlab



Mode de travail en équipe



Langues : Anglais TOEIC (790) et Espagnol niveau intermédiaire





Projets d'étude:



• Projet de fin d'étude sur les méthodes d'analyse de données de préférences



• Réalisation d’un programme VBA et RExcel automatisant la construction de cartographies des préférences, en étant relié à R et à ses fonctions

(programme disponible sur http://transcendr.free.fr/ et tutoriel sur http://www2.agrocampus-ouest.fr/math/tutoriel.htm )



• Mise en place et conduite d’un projet collectif visant à étudier les impacts socio-économiques de l’installation d’espèces aquatiques invasives migrant de la mer Rouge vers la mer Méditerranée suite à l'ouverture du Canal de Suez (recherche du sujet, de fonds, de contacts sur le terrain, de commanditaires, organisation de la réalisation terrain en Grèce, compte rendu…). Publication d’un article et de fiches pratiques destinées aux pêcheurs dans le magasine « L’Encre de Mer »

(article et rapport consultables sur http://www.l-encre-de-mer.fr/2010-07-21-des-especes-de-la-mer-rouge-arrivent-sur-nos-rivages/ )



• Mise en place d'une enquête départementale en Ariège pour l'acquisition de connaissance sur la dynamique et les problématiques agronomiques du département



