Célia PORTES

Etudiante 3 ans à Cahors au Lycée professionnel saint Etienne en communication visuel, je suis une passionné de dessin depuis l'âge de ... depuis le berceau. Je dessine a mes temps perdu pour moi, pour ma famille, les amies, les amis des amis. Je fais maintenant une formation à distance en illustration pour pouvoir travailler à coter et financer d’éventuelle futur études. Le travail fais partis de moi, je ne peut pas rester sans rien faire une journée. J'aime m'activer, me dépenser. Timide de base plus jeune , je vois le contact humain comme un challenge. Je cherche à apprendre d'avantage, à progresser chaque jour.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Illustration

Garde de personnes agées