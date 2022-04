Célia Regina ANJOS

Http://www.traducaofrances.trd.br



CONSULTANTE à l'international: APPUI COMMERCIAL AUX PROJETS au BRESIL, au MAGHREB et en EUROPE.



Expert Traductrice et Interprète Assermentée Agrée du Gouvernement Brésilien, (langues portugaise et française, interprétation simmultanée) auprès des Tribunaux de São Paulo, au Brésil. Journaliste diplômée, Professeur de Fle et Ple (français et portugais), diplomée par l´Alliance Française de São Paulo et de Paris, ex-Professeur de l'Alliance Française de São Paulo, diplomée Spécialiste en Traduction par L´Université de São Paulo, Titulaire d´un Master d'Etat, en Langue et Littérature Française par L´Université de São Paulo, Brésil. Traductrice dans les domaines: juridique, agronomique, technique et littéraire. Formation Juridique par la CCIP - Chambre de Commerce et Industrie de Paris; Diplôme Superieur de Langue Française par l'Université de Nancy; DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française / Ministère de l'Education Français, entre autres...



Grande expérience en tant qu´assistante internationale trilingüe, appui linguistique commercial auprès de plusieures sociétés, Ambassades, Chambres de Commerce et organisations internationales, (portugais/français/anglais), attachée de presse internationale, chargée de communication: contact clients, gestion de leurs dossiers et comptes, contact entreprises, prospection et conseil pour le marché économique brésilien. Plusieures missions commerciales au Brésil, et à l'extérieur, en qualité d' interprète simmultanée et traductrice (grand nombre de missions commerciales, tourisme d'affaires, personnes physiques, personnes morales et Institutions du gouvernement: Renault, Peugeot, Groupe SEB, Carrefour, Groupe Riccard, Saint Gobain, Petrobrás, Refinações de Milho Brasil, Riccard, Mairie de Paris, Gérad Mulot Pâtissier, GTZ, etc...)







