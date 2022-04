Célia ROBIN

Sur le point d’intégrer l’IEFT en Bac +4 Management et Marketing : Tourisme et Hospitality, je suis actuellement à la recherche d’une alternance dans le domaine de la communication touristique et de la promotion territoriale.



Après un Baccalauréat Littéraire Section Européenne, j’ai intégré le secteur du tourisme en BTS Animation et Gestion Touristiques Locales au Lycée International de Ferney-Voltaire par goût des langues et de la culture.

C’est lors de cette expérience stimulante et notamment lors des cours de marketing et des Actions Professionnelles Touristiques qu’est né mon attrait pour la communication et plus précisément le marketing territorial. Aussi, j’ai choisi d’intégrer la Licence Information Communication à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne afin de lier ces deux secteurs que j’affectionne particulièrement. Les notions de valorisation et de transmission de la culture et des patrimoines sont les éléments qui m’ont toujours passionnée dans le secteur du tourisme.

Je suis ouverte à tout contact professionnel via LinkedIn, Viadeo ou par mail : celia.robin01@gmail.com



Mes compétences :

Tourisme

Organisation d'évènements

Stratégie de communication

Relations Presse

Relations Publiques