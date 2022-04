Célia ROLLAND, jeune de 24 ans titulaire d’un BTS Négociation relation clients, permis B et véhiculée, réactive, autonome avec un très bon sens du relationnel, JE souhaite aujourd’hui continuer à développer mes compétences notamment en ressources humaines. Après une expérience de 6 mois en accompagnement professionnel des demandeurs d’emploi à l’agence de Toulon la Rode, cela m' a permis d’acquérir des compétences dans le sourcing et recrutement pour répondre aux besoins des employeurs, savoir mener un entretien et être proactive.