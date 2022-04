Célia ROMANELLI

Passionnée de medias depuis toujours, cela a été le fil conducteur de mon parcours professionnel :



PRESSE - Média de cœur. Un père travaillant dans la presse m'a donnée le goût du papier et de cet univers riche et influent. Plusieurs expériences liées : Diffusion, Etudes marketing, Presse gratuite ...



TÉLÉVISION - Un média incontournable.

4 années riches et animées : Explosion des chaines de la TNT, fin de la pub sur FTV après 20h, délinéarisation de la consommation TV ...



WEB - Media du futur, en perpétuel mouvement.

Un nouveau challenge qui s'inscrit dans la suite logique de mon parcours.