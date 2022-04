Célia SARRAUTE

• Management, Gestion de Projets, AMOA, Agilité, Organisation, Conduite du changement, Audit/Conseil, UX Design, CRM



• Gestion de projet (réalisation de planning, maîtrise des coûts et délais, répartition des tâches, organisation de groupes de travail, réunions d’avancement, gestion des priorités et des risques, contrôle des dérives)



• Définition d’indicateurs de pilotage et de gestion des activités et suivi des objectifs



• Conduite de réunions, d’interviews, d’ateliers



• Capacité à convaincre tous types de publics (opérationnels, administratifs, directeurs)



• Assistance aux Maîtrises d’Ouvrage : recueil des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles, recette fonctionnelle, …



• Audits, diagnostics et préconisations



• Maquettage et prototypage



• Rédaction de comptes-rendus, de synthèses, d’appels d’offres, de modes opératoires, …



• Conseil en organisation, qualité, contrôle de gestion, achats et marketing



• Secteurs de l’industrie, de l’assurance, du retail et des télécoms.



LOGICIELS Sage, VSActivity, Quality Manager, OpenProject, Illustrator, Photoshop, FrontPage/Dreamweaver



SOLUTIONS BI Harry software – Coheris Liberty, SAS Enterprise Guide, MicroStrategy, Tableau Software



SOLUTIONS CRM Maxxing, Coheris CRM, Neolane, Unica, e-deal,…



METHODES Merise, PowerAMC, Gantt, PERT



BASES DE DONNEES Access



LANGUAGES HTML, SQL



BUREAUTIQUE Windows Internet Explorer, MS Office (Excel, Word, Powerpoint)



Normes ISO 9001



Loisirs Les voyages, le sport, la nature et l'environnement, la gastronomie et la cuisine



Qualités Organisée, capacité d'adaptation, force de proposition



Mes compétences :

Conseil

Consultant

Chef de projet

Audit